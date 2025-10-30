Агент Дугласа Сантоса заявил, что восстановление игрока после травмы займет более четырех недель

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у 31-летнего бразильца повреждение плечевого сустава.

«Вероятно, Дуглас не сыграет в этом году за «Зенит». Его восстановление займет точно больше четырех недель», — сказал Фрейтас «СЭ».

В этом сезоне Сантос провел за «Зенит» 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.