Агент Дюпина не исключил, что вратарь продолжит карьеру в зарубежном чемпионате

Дмитрий Кигинько, агент голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в «Краснодар».

«Конечно, вероятность перехода Дюпина всегда есть, но вопрос — какая? Юрий хороший и востребованный вратарь. Может, это и не «Краснодар» будет. Такое тоже возможно. Не могу сказать точно, что будет клуб из России. Ситуация постоянно меняется — буквально каждый час», — приводит слова Кигинько Sport24.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что «Краснодар» планирует подписать Дюпина в случае ухода из команды вратаря Матвея Сафонова.

36-летний голкипер выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 29 матчах казанской команды во всех турнирах, пропустил 35 голов и 9 раз отыграл на ноль.

Контракт Дюпина с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.