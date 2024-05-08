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Сегодня, 16:00

Агент Джикии: «Георгий готовится к матчу против «Краснодара»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы капитана «Спартака» Георгия Джикии, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Вся информация о возможном участии в игре у клуба. Состояние Георгия нормальное, он готовится к матчу против «Краснодара», — сказал Шпинев «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний защитник провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. В 28-м туре РПЛ красно-белые дома встречаются с «Краснодаром». Матч состоится 11 мая и начнется в 16.30 по мск.

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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