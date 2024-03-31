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31 марта, 19:06

Агент Джикии: «Георгий сосредоточен на работе. Мы ждем, какое предложение сделает «Спартак»

Зарина Халимхонова
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о самочувствии капитана красно-белых.

— Георгий готовится, тренируется, отлично себя чувствует, нет никаких проблем. Я со своей стороны провожу работу, она разная, разноплановая — это нормально.

— Получается, диалог не только со «Спартаком»?

— Конечно. Я свою работу имею право проводить, как агент ФИФА. Он игрок возрастной и имеет право думать о своем будущем. Точнее скажу в июне, наверное.

— Есть диалог с клубом из европейского чемпионата?

— По европейским чемпионатом в том числе. Мы открыты к диалогу и смотрим все предложения. Не хочу давать комментарии по Абаскалю. В «Спартаке» или хорошо, или никак.

— Сейчас никак?

— Здесь не будет моих слов. Я говорю про моральное состояние футболиста. Он конкурентен. Сейчас стал другим, чем был осенью. Понятно, что он не играл четыре месяца. Да, это напрягает. Мы виделись совсем недавно, пили чай, обстановка хорошая. Дальше решать Малышеву. Это клубные дела, мы не лезем туда.

— Есть новый контракт от «Спартака»?

— Нет. До конца чемпионата мы просто не обсуждаем предложение «Спартака». Но я продолжу вести работу как агент. Георгий сосредоточен на работе. Мы ждем, какое сделает предложение «Спартак». Просто сидеть ждать нельзя, надо думать о завтрашнем дне.

Соглашение Джикии со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2024 года. В начале февраля Шпинев заявлял, что контракт футболиста не будет продлен, если Гильермо Абаскаль продолжит занимать пост главного тренера красно-белых.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в 10 матчах за московский клуб во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вадим Шпинев
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