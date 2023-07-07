Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:29

Агент Джикии: «Хочет ли Георгий остаться в «Спартаке»? Время покажет»

Иван Торопцев
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Вадим Шпинев, агент защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии ответил на вопрос о будущем своего клиента в московском клубе и рассказал о ходе восстановления футболиста от травмы.

«Георгий Джикия сейчас восстанавливается после перенесенной операции во время отпуска. У него все в порядке, скоро будет работать в общей группе без ограничений. Продление контракта? Посмотрим, что думает новое руководство и менеджмент «Спартака». Мы пока с ними не встречались и не обсуждали.
После травмы Георгий работает практически в полную силу, но есть небольшое ограничение, связанное с прямыми контактами и единоборствами. Он работает в защитной маске. Доктора поставили определенное время, чтобы, не дай бог, не повредить лицевые кости. Была проделана большая работа, исправляли перегородку. Осталось еще немного. Я думаю, он вернется к первому туру. Самое главное, что он, как и все футболисты, в нагрузках. За единственным исключением — это контактные упражнения, где может прилететь локоть или мяч попасть в упор. Только в этом опасения, остальное он все делает. Хочет ли Джикия остаться в «Спартаке»? Время покажет», — приводит Metaratings слова Шпинева.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, его контракт с красно-белыми действует до конца мая 2024 года.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
13
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК заходит в киберспорт, но над ним только смеются. Почему попытки выглядят нелепо?
Крупная международная организация призвала МОК допустить россиян до Игр-2024
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
Киркоров опубликовал первое фото после смены имиджа
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Полузащитник «Нефтчи» Сайеф: «На чемпионате мира в России запомнились Дзюба и Черышев»
«Спартак» не планирует продавать Зиньковского
Экс-футболист сборной США Сайеф: «Аршавин — великий!»
ЦСКА — о Медине и «Спартаке»: «В трансферное окно могут совершаться сделки в ту или иную сторону»
В ЦСКА рассказали о подробностях переговоров с Марио Фернандесом
«Локомотив» объявил об уходе голкипера Савина в «Тюмень»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец считает, что игра «Зенита» зависит от игроков, а не от тренера

Билялетдинов считает потерей для «Локомотива» возможные уходы Жемалетдинова и Миранчука