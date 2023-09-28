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Сегодня, 14:20

Агент Джикии о переговорах по новому контракту: «Нет никакой паники и дедлайнов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы капитана «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос «СЭ» о переговорах по новому контракту игрока.

«Никаких проблем нет. Нет никакой паники, никаких дедлайнов и переживаний. Спокойная и рабочая обстановка. Мы хотим сейчас паузы, не стремимся к комментариям и высказываниям. А уж тем более не хотим вступать в какие-то распри и давить на клуб через прессу. Нет, все в порядке. Встреча с руководством «Спартака» осенью? Пока нет временных отрезков. Клуб выразил готовность на тот момент, но дата, когда мы начнем работать по данному направлению, не была указана», — сказал Шпинев «СЭ».

Георгий Джикия. Точка Джи. Что ждет капитана «Спартака»

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Игрок выступает за московский клуб с 2017 года. Он провел за команду 211 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

29-летний защитник оставался на скамейке в трех из последних пяти матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Джикии 8 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вадим Шпинев
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