Агент Джикии рассказал, что футболист может продолжить карьеру в московском клубе

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, что футболист может продолжить карьеру в московском клубе.

— Я правильно понимаю, что контракт Георгия с другим клубом подписан?

— Практически.

— Российский клуб?

— Да. Москва.

— «Локомотив»?

— Возможно. Идет работа, обсуждение. Как только мы узнали о решении «Спартака», мы активизировались. Это интересно и перспективно. Но, возможны и другие варианты. Принимать решение будет Георгий.

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.