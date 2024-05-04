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Сегодня, 14:44

Агент Джикии: «Георгий готов играть, он находится в отличном настроении»

Алина Савинова
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Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что футболист находится в отличном настроении и готов помочь команде в концовке сезона.

«Георгий — часть «Спартака», и сейчас, как и вся команда он находится в отличном настроении. Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам. Он готов играть», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

5 мая красно-белые сыграют с «Пари НН» в рамках 27-го тура РПЛ. Матч пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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