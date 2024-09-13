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Сегодня, 11:53

Агент Шпинев: «Авторитет личности Джикии десятикратно выше, чем у любого из руководителей «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы экс-капитана «Спартака», а ныне футболиста «Химок» Георгия Джикии, отреагировал на подписание красно-белыми контракта с защитником Миенти Абеной.

«Не смею комментировать шаги, которые предпринимает невеликое руководство великого клуба. Они видимо слушают так называемых советчиков и что-то делают в своем векторе. Не вижу развития и не понимаю концепт развития клуба. У Каттани я понимал, когда был Родионов и Измайлов, тоже. А что творится сейчас, я не понимаю. Это закрытый пул богатых менеджеров, и все. И они превратили это в частную игрушку. С кем-то попали, с кем-то не попали из футболистов.

Но они нормально к этому относятся и выводов не делают. Авторитет личности Георгия десятикратно выше, чем у любого из руководителей в «Спартаке», поэтому они пошли на это решение [расстаться с Джикией], понимая прекрасно, что парень на ступень выше их по порядочности, честности, авторитету. Не знаю, пойдет ли это на пользу клубу. История показывает, что все перемелется. И не такие игроки уходили... Но все эти истории не идут в копилку развития клуба и этого руководства», — сказал Шпинев «СЭ».

12 сентября 30-летний защитник вошел в заявку «Химок» на сезон.

Джикия остался без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки

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