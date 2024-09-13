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Сегодня, 11:25

Агент Джикии: «Лучшего левоногого центрального защитника в России нет. А Дуарте нет места у нормального тренера»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, считает ошибкой, что футболист не ушел из «Спартака» в аренду зимой 2024 года.

«Может быть, это наш большой просчет, что мы зимой не ушли в аренду из «Спартака», дабы не просиживать. Надеялись на лучшее, но получилось так, как получилось. Георгий всем еще покажет и докажет свой уровень и класс. Лучшего левоногого центрального защитника в России нет. Я в этом не сомневаюсь. История с Дуарте показывает, что это не лучший защитник. У нормального тренера, получается, ему нет места», — сказал Шпинев «СЭ».

12 сентября 30-летний защитник вошел в заявку «Химок» на сезон.

Джикия остался без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач.

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Химки

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