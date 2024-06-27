Агент Джикии сомневается, что футболист продолжит карьеру в России

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Представляющий интересы бывшего игрока «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев рассказал, что думает о будущем своего клиента. Он также ушел от ответа на вопрос о возможном переходе игрока в турецкий клуб.
«Сомневаюсь, что Георгий Джикия продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей. Турция? Придет время — мы все расскажем», — цитирует агента «РБ Спорт».
Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. Футболист покинул московский клуб по окончании сезона-2023/24 и стал свободным агентом.