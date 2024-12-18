Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:38

Агент Марина: «Еще не обсуждали с «Оренбургом» продление контракта»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Хосе Луис Родригес, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Джимми Марина, рассказал, что не обсуждал с клубом продление контракта. Действующее соглашение 27-летнего костариканца истекает в конце сезона.

«Мы еще не обсуждали с «Оренбургом» продление контракта. Правда ли, что Марин покинет клуб летом? Нет, это не так. В данный момент он сконцентрирован на том, чтобы помочь команде. Джимми доказал, что может дать многое «Оренбургу» или любому другому российскому клубу. Он всегда вел себя себя достойно, у него никогда не было проблем на поле или за его пределами. Уверен, что найдем решение для Марина в следующем году», — цитирует «РБ Спорт» Родригеса.

В этом сезоне Марин сыграл 18 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Оренбург
Читайте также
Умер сыгравший во «Властелине колец» актер Дэвид Уитерлей
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
Навка назвала Авербуха Карабасом-Барабасом в фигурном катании
Пять шайб на двоих и победное большинство. Что случилось в матче СКА – «Локомотив»
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя