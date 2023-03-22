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Сегодня, 16:10

Агент Джимми Марина рассказал, собирается ли футболист получать российское гражданство

Алина Савинова
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Агент Хосе Луис Родригес, представляющий интересы полузащитника «Оренбурга» Джимми Марина, прокомментировал слухи о том, что футболист собирается получать российское гражданство.

«Собирается ли Джимми получать российское гражданство, как некоторые его партнеры? Не уверен, пока никаких разговоров об этом не было. Все зависит от клуба и официальных властей. Главное, что Джимми счастлив в «Оренбурге» и в России. Его все устраивает», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова агента.

Марин выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне РПЛ 25-летний футболист провел 17 матчей, отметился 6 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005057292_agent_djimmi_marina_rasskazal_sobiraetsya_li_ego_klient_poluchat_grajdanstvo_rossii
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