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Сегодня, 15:23

Агент Джорджевича не уверен, что футболист сыграет в оставшихся матчах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Игор Глушевич прокомментировал ситуацию с повреждением нападающего «Сочи» Луки Джорджевича.

«Восстановление Луки продолжается, но не уверен, что Лука сможет сыграть в оставшихся матчах», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

В матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3) нападающий «Сочи» Лука Джорджевич получил повреждение и покинул поле на 36-й минуте.

В нынешнем сезоне Лука Джорджевич провел 17 матчей в составе «Сочи», забил два гола и отдал две результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-dzhordzhevicha-ne-uveren-chto-luka-sy-graet-v-ostavshihsya-matchah/
Лука Джорджевич
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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