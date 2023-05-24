Агент Джорджевича не уверен, что футболист сыграет в оставшихся матчах

Футбольный агент Игор Глушевич прокомментировал ситуацию с повреждением нападающего «Сочи» Луки Джорджевича.

«Восстановление Луки продолжается, но не уверен, что Лука сможет сыграть в оставшихся матчах», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

В матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3) нападающий «Сочи» Лука Джорджевич получил повреждение и покинул поле на 36-й минуте.

В нынешнем сезоне Лука Джорджевич провел 17 матчей в составе «Сочи», забил два гола и отдал две результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона.