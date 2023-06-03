Агент Джорджевича сообщил, что игрок полностью восстановился после повреждения

Сегодня, 18:22
Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, в комментарии для «СЭ» высказался о травме футболиста.
Форвард пропускает матч 30-го тура РПЛ с «Уралом».
«Лука полностью восстановился, но из-за рождения сына клуб дал ему отпуск», — сказал Глушевич «СЭ».
28-летний черногорский футболист получил повреждение в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:3).
В нынешнем сезоне Джорджевич провел в составе «Сочи» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.