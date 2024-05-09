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Сегодня, 21:30

Агент Джорджевича: «Два российских клуба заинтересованы в Луке»

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Агент Игор Глушевич, представляющий интересы черногорского нападающего Луки Джорджевича, заявил, что в подписании игрока заинтересованы несколько клубов из России.

В феврале 2024 года 29-летний форвард перешел в команду из Саудовской Аравии «Абху», подписав контракт до конца текущего сезона.

«Два российских клуба заинтересованы в Луке. Также есть интерес от команд из Саудовской Аравии. Но я надеюсь, что он поможет «Абхе» остаться в высшей лиге и продлит с ними контракт», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

Ранее в своей карьере Джорджевич защищал цвета «Зенита», «Локомотива», «Сочи» и тульского «Арсенала».

Источник: «РБ Спорт»
Лука Джорджевич
Футбол
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