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Сегодня, 19:53

Агент Джорджевича заявил, что футболисту очень комфортно работать под руководством Бердыева

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Футбольный агент Игор Глушевич рассказал, что нападающему «Сочи» Луке Джорджевичу нравятся тренировки нового главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Джорджевичу очень комфортно работать под руководством Бердыева, — цитирует «РБ Спорт» Глушевича. — Ему нравятся тренировки этого специалиста, он выкладывается максимально и не может дождаться, когда забьет в официальном матче».

В первой части сезона 28-летний черногорец провел за «Сочи» девять матчей, но результативными действиями не отметился. Контракт Джорджевича с «Сочи» рассчитан до конца текущего сезона.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Лука Джорджевич
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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