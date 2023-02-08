Агент Дзюбы может получить от московского «Локомотива» более 7 миллионов рублей

Агент форварда Артема Дзюбы может получить более 7 миллионов рублей за переход футболиста в «Локомотив», сообщает «РБ Спорт».

7 февраля появилась информация о том, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23 и будет получать 2,5 миллиона в месяц. Однако по информации источника, сумма заработка нападающего в московском клубе составит более 4 миллионов рублей за счет бонусов за забитые голы и решение задачи остаться в РПЛ.

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого россиянин забил 1 гол в 5 матчах.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.