Агент Дзюбы опроверг возможный отъезд игрока в Китай: «Может, придумают что-то новое, а то банально»

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном отъезде футболиста в Китай.

Ранее журналист Андрей Панков сообщил, что форвард покинет московский клуб по окончании сезона и может продолжить карьеру в «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

«Могу лишь посоветовать уважаемому журналисту Панкову и его не менее уважаемым источникам перечитать регламент чемпионата Китая по футболу по части заявки легионеров. Или хотя бы недавнюю колонку Леонида Викторовича Слуцкого, где он подробно объяснил, почему переход Дзюбы в Китай даже в теории невозможен до января 2025 года. На этом тему с Китаем предлагаю закрыть. Может, наконец, придумают что-то новое, а то совсем банально», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.