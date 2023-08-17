Агент Дзюбы отреагировал на дисквалификацию игрока за конфликт с журналистом

Сегодня, 15:58
Футбольный агент форварда «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать игрока после матча 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Он признался, что был удивлен данным решением.
«Получается, в наше время любой может ткнуть телефоном в лицо известному человеку, что-то спросить, не представившись, не сообщив, какое издание представляет, и ждать, что ему будут давать интервью», — цитирует Гольдмана «Матч ТВ».
Агент также добавил, что журналист знал, что Дзюба не участвовал в матче и был на игре с женой и детьми. Гольдман считает, что представить СМИ поступил некорректно.
«Артем после не самого удачного для «Локомотива» матча на парковку, чтобы уехать с территории стадиона. Человек один раз подошел — не получил никакого ответа, второй, третий, то есть абсолютно откровенно провоцировал и, видимо, получил то, чего хотел. Это первое», — добавил агент.
16 августа стало известно, что 34-летний форвард дисквалифицирован на два матча условно за угрозу в адрес журналиста — футболист грубо ответил представителю СМИ после игры 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).
Первый тренер Дзюбы выразил надежду, что игрок извинится перед журналистом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -