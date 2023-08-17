Агент Дзюбы отреагировал на дисквалификацию игрока за конфликт с журналистом

Футбольный агент форварда «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать игрока после матча 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Он признался, что был удивлен данным решением.

«Получается, в наше время любой может ткнуть телефоном в лицо известному человеку, что-то спросить, не представившись, не сообщив, какое издание представляет, и ждать, что ему будут давать интервью», — цитирует Гольдмана «Матч ТВ».

Агент также добавил, что журналист знал, что Дзюба не участвовал в матче и был на игре с женой и детьми. Гольдман считает, что представить СМИ поступил некорректно.

«Артем после не самого удачного для «Локомотива» матча на парковку, чтобы уехать с территории стадиона. Человек один раз подошел — не получил никакого ответа, второй, третий, то есть абсолютно откровенно провоцировал и, видимо, получил то, чего хотел. Это первое», — добавил агент.

16 августа стало известно, что 34-летний форвард дисквалифицирован на два матча условно за угрозу в адрес журналиста — футболист грубо ответил представителю СМИ после игры 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Первый тренер Дзюбы выразил надежду, что игрок извинится перед журналистом.