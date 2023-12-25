Представитель Дзюбы об инциденте с исполнением песни про «Зенит»: «Не понимаю, почему это вызвало такой резонанс»

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» высказался об эпизоде, в котором форвард в день рождения жены Кристины исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».

«Не понимаю, почему это вызвало такой резонанс. Каждую песню теперь будем комментировать? В этом нет смысла, я так делать не хочу», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передачи. Нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. В составе сине-бело-голубых форвард 4 раза становился чемпионом РПЛ, дважды — обладателем Кубка России и 4 раза — обладателем Суперкубка страны.

В этом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.