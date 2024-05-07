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Сегодня, 13:12

Агент Дзюбы: «Всем очевидно, что игрока в «Локомотиве» решили списать»

Виктория Кравченко
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Представитель форварда «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о ситуации, в которой оказался футболист этой весной. Он отметил, что нападающий ведет себя в команде так, что вызывает абсолютное уважение.

«Руководство «Локомотива» и тренерский штаб ожидали увидеть ту самую мифическую токсичность, которая, по их мнению, должна была проявиться после уже всем очевидного решения списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона. Были даже совершенно дикие, на мой взгляд, просьбы через агентов к другим игрокам команды поменьше общаться с Дзюбой, чтобы не попасть под его «дурное влияние». Артем же ведет себя прямо противоположно, в очередной раз показывая, что для него на первом месте команда. С честью проходит эту ситуацию, он большой молодец. Хотя могу представить, как тяжело наблюдать ему за всем происходящим», — цитирует Гольдмана «Матч ТВ».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2053291_Leonid_Goldman_Uzhe_vsem_ochevidno_chto_Dzubu_v_Lokomotive_spisali_so_schetov
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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