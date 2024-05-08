Представитель Дзюбы: «На первом месте у Артема футбол, а не продление контракта и деньги»

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, рассказал «СЭ» о ситуации с контрактом игрока.

«Как я уже говорил вчера, мы со своей стороны сделали все, чтобы дать понять руководству клуба: на первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги. Для Артема самое главное — играть, любое количество времени, но спортивный принцип на первом месте», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ и Кубке России. На его счету 4 гола и 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.