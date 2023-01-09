Агент экс-игрока «Динамо» Кардозу не исключил возвращения футболиста в Россию

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал «СЭ», может ли бывший полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу вернуться в Россию.

«Мигелю очень понравилось в России. У него осталось много знакомых там. У него были предложения из России, но не получилось договориться. Сейчас у него контракт с «Кайсериспор» до 2024 году. Тогда, может быть, Мигел вернется в Россию», — сказал Барбоза «СЭ».

28-летний португалец выступал за московский клуб в период с 2018 по 2021 год.

Также на некоторое врем он уходил в аренду в «Тамбов».