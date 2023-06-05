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Сегодня, 18:47

Агент экс-игрока «Реала» Фидальго подтвердил интерес двух российских клубов к футболисту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Гелу Родригес, представляющий интересы полузащитника мексиканской «Америки» Альваро Фидальго, отреагировал на появившуюся в СМИ информацию об интересе к 26-летнему футболисту со стороны клубов РПЛ.

«Да, это правда. Есть два российских клуба, которые очень заинтересованы в моем клиенте», — приводит слова Родригеса Sport24.

Фидальго является воспитанником системы «Реала». За основную команду сливочных он провел один матч. В нынешнем сезоне он провел 41 матч за «Америку», забив 3 гола и отдав 8 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-05-agent-eks-igroka-reala-podtverdil-interes-dvukh-rossiyskikh-klubov-k-futbolistu
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