Агент экс-игрока «Реала» Фидальго подтвердил интерес двух российских клубов к футболисту

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Агент Гелу Родригес, представляющий интересы полузащитника мексиканской «Америки» Альваро Фидальго, отреагировал на появившуюся в СМИ информацию об интересе к 26-летнему футболисту со стороны клубов РПЛ.
«Да, это правда. Есть два российских клуба, которые очень заинтересованы в моем клиенте», — приводит слова Родригеса Sport24.
Фидальго является воспитанником системы «Реала». За основную команду сливочных он провел один матч. В нынешнем сезоне он провел 41 матч за «Америку», забив 3 гола и отдав 8 результативных передач.