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Сегодня, 21:43

Агент экс-нападающего «Зенита» Альберто подтвердил интерес «Саутгемптона»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Андре Кюри, представляющий интересы нападающего бразильского клуба «Коринтианс» Юри Альберто, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе футболиста в «Саутгемптон» на правах аренды.

«Знаю об интересе «Саутгемптона», — сказал Кюри «СЭ».

Ранее об интересе «Саутгемптона» к Юри Альберто сообщило издание Meu Timao. По данным источника, английский клуб намерен арендовать футболиста на один сезон с правом выкупа за € 18 млн.

Юри Алберто с января по июль 2022 года выступал за «Зенит». Он провел за российский клуб 15 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

ФК Зенит
ФК Саутгемптон
Юри Алберто
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