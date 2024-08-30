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Сегодня, 05:13

Агент Элиа сообщил, что игрок не перейдет в «Краснодар»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кристофер Мандиангу, представитель нападающего «Янг Бойз» Мешака Элиа, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Краснодар».

«Трансфер Элиа в «Краснодар» этим летом не состоится», — цитирует Sport24 Мандиангу.

Элиа выступает за швейцарский клуб с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за команду 44 матча, забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро. Его контракт с «Янг Бойз» рассчитан до лета 2026 года. На счету Элиа 8 голов в 43 матчах за сборную ДР Конго.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Краснодар
ФК Янг Бойз
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