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Сегодня, 17:50

Агент Эраковича: «Ему нужен рядом кто-то вроде Ракицкого или Ивановича»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы защитника «Зенита» Страхини Эраковича, рассказал о впечатлениях сербского футболиста от игры в питерском клубе.

«Страхиня не пожалел, что не поехал в европейские чемпионаты. Но ему, как и Алипу, нужен рядом кто-то вроде Ракицкого или Ивановича, тогда ему было бы намного лучше», — цитирует Йоксимовича «РБ Спорт».

22-летний Эракович перешел в «Зенит» в июле 2023 года. За питерский клуб он провел 20 матчей во всех турнирах сезона-2023/24 и отдал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Страхиня Эракович
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