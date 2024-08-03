Агент Еремич назвал Михайло Ивановича перспективным игроком

Футбольный агент Срджан Еремич рассказал о возможном трансфере форврда «Воеводина» Михайло Ивановича в «Зенит».

«Михайло — очень интересный парень с большими перспективами. Другой вопрос, усилит ли он «Зенит» прямо сейчас. Думаю, его могут взять скорее на перспективу. Что касается 4 млн, тут все зависит только от того, кто сколько предложит», — цитирует Еремича «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Ивванович забил 9 мячей в 38 матчах за «Войводину». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,25 миллиона евро.