Агент Еремич рассказал, что Карпин отказал клубам из ОАЭ и Саудовской Аравии

Агент Срджан Еремич рассказал, что команды из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли интерес к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

«Насчет Европы пока нет — по политическим причинам, он русский. Но точно знаю, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли к нему предметный интерес. Однако Валерий Георгиевич отказался, он не хотел уезжать из-за того, что у него есть сборная и «Ростов», — приводит «РБ Спорт» слова Еремича.

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. В прошлом сезоне команда под руководством 54-летнего специалиста финишировала на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

В текущем сезоне южане идут на седьмом месте в чемпионате России, набрав 4 очка за 3 тура.