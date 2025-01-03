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Сегодня, 13:45

Агент Эступиньяна не считает возможным переход футболиста в ЦСКА: «Он стоит 30 миллионов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Брайтона» и сборной Эквадора Первиса Эступиньяна Андре Кюри в разговоре с «СЭ» оценил шансы на переход футболиста в ЦСКА.

«Не думаю, что переход возможен. Он стоит 30 миллионов», — сказал Кюри «СЭ».

Ранее Кюри в интервью Sport24 сообщал об интересе ЦСКА к Эступиньяну.

Контракт 26-летнего эквадорца с «Брайтоном» рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. В текущем сезоне Эступиньян отметился голевой передачей в 15 матчах АПЛ.

Источник: Sport24
ФК ЦСКА (Москва)
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