Агент Евсеева: «Ни с кем из руководства «Локомотива» я не общался. Не было ни звонка, ничего»

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Агент Александр Маньяков, представляющий интересы главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева, ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Локомотива» к специалисту.
— Была информация, что «Локомотив» рассматривал Вадима Евсеева на пост главного тренера. Кто-то связывался с вами?
— Ни с кем из руководства «Локомотива» я не общался. Не было ни звонка, ничего.
— Говорят, что у Евсеева есть лобби в руководстве «Локомотива».
— Может быть, но никто не выходил на меня или Вадима Евсеева.
8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования