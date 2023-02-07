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Сегодня, 16:16

Агент Эзруа назвал ганских игроков, к которым стоит присмотреться клубам РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ганский футбольный агент Кейкей Эрзуа рассказал о том, какие футболисты из Ганы могли бы усилить клубы российской премьер-лиги.

«РПЛ — сильная и конкурентноспособная лига, она интересна для африканских игроков, а талантов у нас всегда было много. Если брать ганскую премьер-лигу то я бы посоветовал бы присмотреться к Сейду Сурадж из клуба «Хартс оф Оук», Ибрагиму Данладу из «Асанте Котоко», Николасу Менсу, Доминику Нсобилу, Клинтону Доуду, Эммануэлю Овусу. В Гане много интересных футболистов на любую позицию на поле. Чемпионат Ганы — это очень перспективное направления для изучения, поскольку в его лигах в каждом дивизионе есть что-то интересное. У Ганы есть способность постоянно производить футбольные таланты с очень ограниченным бюджетом, это вызывает восхищение. При правильных инвестициях здесь может получиться многое. Такой клуб, как «Спартак», может многое получить, если будет иметь в Гане клуб, с которым будет прямое сотрудничество, а может фарм-клуб или молодежное отделение», — приводит слова Эзруа Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 в российской премьер-лиге не сыграл ни один легионер из Ганы. В разные годы в составах российских клубов играли Баба Адаму, Баффур Гьян, Хамину Драман, Квинси Овусу-Абейе, Ларри Кингстон, Мохаммед Рабиу, Джоэль Фамейе, Эммануэль Фримпонг и другие ганские футболисты.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-ezrua-nazval-ganskikh-igrokov-k-kotorym-stoit-prismotretsya-klubam-rpl-225954/
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