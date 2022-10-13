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Сегодня, 20:51

Агент защитника «Локомотива» Фассона: «Восстановление идет согласно плану»

Алина Савинова

Илдемир Лопес, агент защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, сообщил, что спортсмен продолжает восстановление согласно намеченному плану.

«Восстановление идет согласно плану. Слава богу, у Лукаса все хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Лопеса.

21-летний защитник получил травму крестообразной связки колена в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова (2:2), который прошел 24 июля. В клубе сообщили, что реабилитация футболиста может занять от 7 до 9 месяцев.

Фассон стал игроком «Локомотива» в июне 2022 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне он успел провести только 2 матча за железнодорожников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fassona-vosstanovlenie-idet-po-planu-slava-bogu-u-lukasa-vse-horosho/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
2
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