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Сегодня, 11:36

Агент Файзуллаева рассказал о главном факторе успешного дебюта игрока в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Агент Кахор Муминов рассказал, почему 20-летний узбекский вингер Аббосбек Файзуллаев смог сразу заиграть в ЦСКА.

«Важнейший фактор — Аббоса очень тепло приняли. Акинфеев и другие заслуженные ветераны взяли над ним шефство и всячески помогают во всех вопросах, а после удачных игр всегда поздравляют с особенной, как мне кажется, теплотой. То же касается и всех без исключения клубных работников. Такие вещи еще больше мотивируют Файзуллаева. Кстати, в раздевалке Файзе определили место рядом с капитаном. Это почетно», — рассказал Муминов Sport24.

В этом сезоне футболист провел 8 матчей в РПЛ, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. 20-летний спортсмен из Узбекистана стал игроком ЦСКА летом 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592592-agent-fayzullayeva-raskryl-sekret-uspeshnogo-debyuta-uzbekskoy-zvezdy-v-tsska
ФК ЦСКА (Москва)
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