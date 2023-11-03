Агент Файзуллаева рассказал о главном факторе успешного дебюта игрока в ЦСКА

Агент Кахор Муминов рассказал, почему 20-летний узбекский вингер Аббосбек Файзуллаев смог сразу заиграть в ЦСКА.

«Важнейший фактор — Аббоса очень тепло приняли. Акинфеев и другие заслуженные ветераны взяли над ним шефство и всячески помогают во всех вопросах, а после удачных игр всегда поздравляют с особенной, как мне кажется, теплотой. То же касается и всех без исключения клубных работников. Такие вещи еще больше мотивируют Файзуллаева. Кстати, в раздевалке Файзе определили место рядом с капитаном. Это почетно», — рассказал Муминов Sport24.