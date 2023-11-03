Агент Файзуллаева сообщил, что футболист вместо ЦСКА мог перейти в европейскую лигу

Руководитель азиатского направления агентства ProSports Management Кахор Муминов рассказал, что у новичка ЦСКА Аббосбека Файзуллаева были варианты с переходом в другие клубы.

— Файзуллаев мог начать этот сезон не в России?

— Аббосом интересовался клуб из первой пятерки португальского чемпионата, — сказал Муминов. — Было предложение из Нидерландов, но там мы не проходили по минимальной зарплате для игроков до 21 года. И, конечно, замучили турки — с нами общались все ведущие клубы Суперлиги. Плюс несколько с Ближнего Востока, — заявил Муминов Sport24.

В этом сезоне футболист провел 8 матчей в РПЛ, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. 20-летний спортсмен из Узбекистана стал игроком ЦСКА летом 2023 года.