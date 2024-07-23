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Сегодня, 14:41

Агент Фернандеса подтвердил уход защитника из «Зенита»: «У нас есть несколько предложений, в том числе из России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» Марио Фернандеса, подтвердил, что его клиент покинет команду.

«Да, Марио больше не останется в клубе. Почему? Не достигли соглашения по финансам. Конечно, он продолжит свою карьеру. У нас уже есть несколько предложений, в том числе, и из России», — цитирует Фернандеса Sport24.

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. Защитник провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями. С 2012 по 2022 годы Фернандес играл за московский ЦСКА.

Источник: Sport24
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
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