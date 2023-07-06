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Агент Фернандеса: «Это я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Марио ни в чем не виноват»

Виктория Кравченко
Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Футбольный агент защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду прокомментировал возможный трансфер игрока в «Зенит».

По информации «СЭ», 32-летний футболист перейдет в петербургский на правах свободного агента, после того как клуб из Санкт-Петербурга выкупит у «Интернасьонала» контракт Фернандеса за сумму порядка 360 тысяч евро.

«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс (Головлев) звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена. Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио. Он ни в чем не виноват. Что касается будущего Марио, давайте мы решим все в согласии с интересами игрока. Относительно «Зенита» на данный момент мне нечего сказать», — цитирует агента Sport24.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-06-agent-fernandesa-eto-ya-reshil-zakryt-peregovory-s-tsska-mario-ni-v-chem-ne-vinovat
Марио Фернандес
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