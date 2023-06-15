Агент Фидальго заявил, что у игрока нет конкретных предложений из России

Футбольный агент Гелу Родригес заявил, что никаких конкретных вариантов в России у полузащитника мексиканской «Америки» Альваро Фидальго нет.

«Продолжение карьеры в России? Пока нет ничего конкретного», — приводит слова Родригеса «РБ Спорт».

26-летний полузащитник является воспитанником системы «Реала». Он выступал за вторую команду клуба «Кастилью» и сыграл один матч за основную команду мадридцев.

Летом 2020 года Фидальго подписал контракт на 3 года с «Кастельоном», а с 2021-го играет в составе «Америки» на правах аренды. В минувшем сезоне на его счету 3 гола и 8 результативных передач в 41 матче за мексиканский клуб.