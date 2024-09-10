Агент Фомина считает, что «Динамо» близко к завоеванию трофея

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, прокомментировал продление контракта своего клиента с клубом.

Новое соглашения игрока рассчитано до лета 2029 года.

«Очень интересно наблюдать за развитием «Динамо». Продление контракта с таким клубом — честь для меня и футболиста. Переговоры шли больше года. Во время переговоров шли дискуссии о месте Фомина на поле. Надеюсь, те шаги, которые предпринимает клуб, правильные. Спасибо за терпение и доверие. Уверен, сегодня титул не за горами», — сказал Маньяков.

27-летний россиянин выступает за «Динамо» с августа 2020 года. Полузащитник провел 144 матча в составе бело-голубых, отметившись 27 голами и 20 результативными передачами.