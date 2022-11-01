Агент Фомина считает, что игрок выиграл премию «Джентльмен года» абсолютно заслуженно

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Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу игрока в премии «Джентльмен года 2022».
— Я очень рад и доволен. Считаю, что он выиграл эту премию абсолютно заслуженно.
— Есть мнение, что Фомин выиграл премию «Джентльмен года» за решение не раздувать историю с Наилем Умяровым.
— Никаких историй никто раздувать не будет. Даня — настоящий мужчина, он не реагирует на провокационные моменты. Мы вчера виделись, разговаривали. Когда «Спартак» играл с «Динамо», Даня пожал руку Наилю Умярову. Никаких вопросов, они спортсмены, профессиональные футболисты. Даня не обращает внимание на такое.
Награда «Джентльмен года» присуждается ежегодно с 1994 года. Обладатель этого звания определяется проходящим в два этапа голосованием. Тройку самых достойных претендентов определяют болельщики, а экспертное жюри «КП» выбирает победителя.
Вместе с Фоминым финалистами премии стали вратарь «Спартака» Александр Селихов и нападающим ЦСКА Федор Чалов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования