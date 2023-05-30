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Сегодня, 13:27

Агент форварда «Ахмата» Янку оценил шансы румына вернуться в Россию после аренды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Траян Гергишан прокомментировал возможность возвращения своего клиента, нападающего грозненского «Ахмата» Габриэля Янку, в Россию после аренды в румынском «Херманнштадте».

«Мы примем решение относительно возвращения Янку только по окончании сезона. Многое будет зависеть от результатов чемпионатов. Пока трудно сказать, где он продолжит свою карьеру», — приводит слова Гергишана Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний Габриэль Янку провел за «Херманнштадт» 27 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 700 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-30-agent-forvarda-akhmata-yanku-otsenil-shansy-rumyna-vernutsya-v-rossiyu-posle-arendy
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