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Сегодня, 12:20

Агент форварда «Акрона» Тимошенко сообщил о работе над выкупом футболиста у «Родины»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы нападающего «Акрона» Ивана Тимошенко, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

Тимошенко выступает за тольяттинский клуб на правах аренды из московской «Родины».

«Ведется работа по его переходу. В «Родину» он не вернется? Вероятно, все. Пока точно не известно. Позиция «Акрона»? Есть взаимная позиция футболиста и клуба, что продолжать такое сотрудничество нецелесообразно», — сказал Еремин «СЭ».

В этом сезоне 25-летний форвард провел за «Акрон» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

ФК Акрон
ФК Родина
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