Агент Гайча: «Адольфо хотел бы остаться в «Вероне»

Агент форварда ЦСКА Адольфо Гайча Пабло Каро прокомментировал будущее игрока.

«Адольфо счастлив в «Вероне» и хотел бы остаться там. На данный момент мы продолжаем ждать. Ждем «Верону» и надеемся, что решение будет найдено», — цитирует агента Sport Italia.

4 июля 24-летний нападающий вернулся в расположение ЦСКА.

С января 2023 года форвард выступал за «Верону» на правах аренды. Гайч сыграл за итальянский клуб 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.