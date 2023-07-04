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Агент Гайча: «Адольфо хотел бы остаться в «Вероне»

Руслан Минаев
Адольфо Гайч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент форварда ЦСКА Адольфо Гайча Пабло Каро прокомментировал будущее игрока.

«Адольфо счастлив в «Вероне» и хотел бы остаться там. На данный момент мы продолжаем ждать. Ждем «Верону» и надеемся, что решение будет найдено», — цитирует агента Sport Italia.

4 июля 24-летний нападающий вернулся в расположение ЦСКА.

С января 2023 года форвард выступал за «Верону» на правах аренды. Гайч сыграл за итальянский клуб 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Sport Italia
Адольфо Гайч
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