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Агент Тюкавина: «Он вывел «Динамо» на матч в капитанской повязкой в двадцать лет. Понимает ответственность!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в комментарии для «СЭ» оценил игру футболиста в матче 20-го тура против «Урала» (1:0).

Форвард стал автором победного гола на 89-й минуте.

«В каждой игре он выходит нацеленным. Он вывел «Динамо» на матч в капитанской повязкой в двадцать лет. Понимает ответственность! Он повел себя как капитан. Гладышев не пожадничал, и Костя здорово забил. Считаю, что отыграл супер. Выполняет большой объем работы. При таком раскладе и такой игре «Динамо» может включиться в борьбу за серебро», — сказал Сафонов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Тюкавин забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи в 27 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

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