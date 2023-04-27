Агент форварда «Краснодара» Боржеса рассказал о его состоянии после госпитализации

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Агент нападающего «Краснодара» Кади Боржеса Хелсио Алиск рассказал о состоянии футболиста, который был травмирован в матче чемпионата России.
«Я не знаю сроков восстановления. Но с ним все в порядке», — сказал Алиск ТАСС.
В матче против «Спартака» в 24-м туре РПЛ (3:4) хавбек столкнулся с защитником красно-белых Георгием Джикией и упал на газон без сознания. Кади получил перелом лицевой кости и был доставлен в Боткинскую больницу.
В составе «Краснодара» бразилец провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.