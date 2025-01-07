Агент форварда «Локомотива» Ракова допустил уход игрока в аренду зимой

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Вадима Ракова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Раков находится в таком состоянии, при котором у него мало игровой практики. Мы обсудили ситуацию — сборы Вадим начнет с «Локомотивом», проведет товарищеские игры. Позднее вместе с клубом и главным тренером примем решение, которое пойдет на развитие игрока. Если тренер посчитает, что у игрока будет достаточно времени — он останется. Если нет — будем рассматривать аренду», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне чемпионата России 19-летний Раков провел 10 матчей. После 18 туров чемпионата «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.