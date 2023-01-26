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Сегодня, 18:29

Агент: «Обухов надеется стать основным игроком «Оренбурга»

Мария Гусева
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Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал, как нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов готовится ко второй части сезона после дисквалификации.

«У Обухова все нормально, тренируется, в рабочем процессе, — цитирует «РБ Спорт» Пушкина. — Будет ли он основным игроком? Я надеюсь, он надеется. Но конкуренция есть в любом случае, ее никто не отменял, в команде выступают сильные иностранцы. Будем смотреть, набирать форму. Что касается физической готовности, тут лучше спрашивать тренеров».

В октябре 30-летний Обухов «Оренбурга» вернулся в расположение клуба после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

«Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.

Источник: РБ Спорт
Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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