Агент Сычевого: «Если человек много забивает, к нему будет интерес. На сегодняшний день он игрок «Оренбурга»

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в другую команду в ближайшее трансферное окно.

— Планируете ли вы, что этой зимой Сычевой может перейти в другую команду?

— Пока никто ничего не планирует. Володя играет. Идет так, как идет. Официально интереса на сегодняшний день нет. У него контракт с клубом, нужно обращаться в «Оренбург».

— Вы допускаете, что возможен уход из «Оренбурга» этой зимой или следующим летом?

— Логично, если человек много забивает, к нему будет интерес — он может куда-то уйти. На сегодняшний день Сычевой — игрок «Оренбурга». Ему все очень нравится, к нему хорошее отношение.

26-летний Сычевой забил 9 голов в 11 матчах чемпионата России-2022/23. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ, он уступает лишь Квинси Промесу из «Спартака», у которого 11 мячей.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 500 тысяч евро.