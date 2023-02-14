Агент форварда «Риу Аве» Якубу отреагировал на слухи об интересе «Торпедо»

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Футбольный агент Грэм Хейдорн прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту, нападающему португальского «Риу Аве» Абдул-Азизу Якубу со стороны московского «Торпедо».
«Я не могу говорить об интересе «Торпедо» к моему клиенту. Но в это трансферное окно Якубу в России точно не будет», — приводит слова Хейдорна Sport24.
В нынешнем сезоне 24-летний Абдул-Азиз Якубу провел за «Риу Аве» 18 матчей, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает ганского форварда в 2,5 миллиона евро.